«Неудобно ловить рыбу с чужого пирса»: Добровинский защитил причал Киркорова, помешавший рыбакам

9 февраля адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский посетил слушание по иску в отношении певца от жителя Саратова, которому пирс на подмосковной даче поп-короля мешает рыбачить.

«Суду были предоставлены документы, дизайн-проекты, подтверждающие законность всех сооружений, установленных на территории Филиппа Киркорова, что, видимо, не оставляет истцу шанса на рыбалку. В следующий раз предлагаю вторым ответчиком сразу звать Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области», - прокомментировал Добровинский сайту Teleprogramma.pro.

«Остается пока нерешенным вопрос: если жителю Саратова неудобно ловить рыбу с чужого пирса, может, я попрошу Филиппа Бедросовича предоставить балкон гостиной - так и спиннинг можно с высоты дальше закинуть».