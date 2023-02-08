На Филиппа Киркорова снова подали в суд

У поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова снова неприятности. На этот раз один из жителей Московской области обвинил артиста в том, что он на своей даче незаконно оборудовал пирс. И теперь местные рыбаки не могут спокойно рыбачить.

Соответствующее заявление в правоохранительные органы поступило в Одинцовский район Подмосковья. Адвокат певца Александр Добровинский прокомментировал инцидент:

«9 февраля назначена беседа по поводу якобы незаконно установленного пирса на берегу возле дачи Филиппа Киркорова. Господин Рыськов (истец) считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит», — сказал адвокат Пятому каналу.

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