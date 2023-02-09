«Общее состояние улучшается»: последние новости про Романа Костомарова

Российский спортсмен Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы. За его жизнь борются лучшие врачи нашей страны.
По данным на четверг, 9 февраля, ухудшений пока нет. Спортсмену ампутировали обе стопы, сейчас идет сражение за руки.
«Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — заявил источник ТАСС.
За спортсмена переживают всей Россией! Держись!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».