Дмитрий Певцов дал свою оценку «Чебурашке»

Фильм «Чебурашка», порвавший рейтинги уже в первый дни нового года, понравился не всем. Например, народный артист РФ, депутат Государственной думы Дмитрий Певцов оценил картину по-своему и далеко не так лестно, как многие.

«Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А это фильм, адресованный детям. И то, что нам взрослым смешно, на детей действует пролонгировано».

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По словам артиста, в этом фильме единственный положительный персонаж — выдуманный герой Чебурашка.

По материалам РИА ФАН.