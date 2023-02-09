Вскрылась подноготная развода Наташи Королевой и Тарзана: «Съели, завистники?»

Звездный обозреватель Лена Миро вскрыла подноготную с разводом Наташи Королевой и Тарзана. Скандальный блогер сопоставила кадры певицы в кружевном нижнем белье и ее заявление об обустройстве для Тарзана мастерской и пришла к выводу, что звезда оголилась именно для мужа, и разлада в их семье явно не наблюдается.
«Разве может в браке быть что-то неладное, когда жена мужу обустраивает мастерскую, а он с воодушевлением рисует ее в кружевном белье?
Что, съели завистники? То-то же. Как я и говорила, никакого тут развода не будет. А вообще, интересно, конечно, тут желание Наташки всем и все доказать - к чему бы это?» - пишет блогер.
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Напомним, что слухи о разрыве пары поползли после заявления Анастасии Волочковой о торм, что Наташа и Сергей уже не вместе. Королевой пришлось опровергать это.