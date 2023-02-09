«Не верю, что это все происходит со мной»: сбежавший из страны внук Пугачевой сменил имя

Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

Видимо, чтобы не выдавать свою родословную.

Старший внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков прошлой осенью сбежал из стран по примеру своей знаменитой бабушки. Правда, он предпочел перебраться за океан, где по сей день живет и уже воссоединился с женой Аленой Красновой.

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Чтобы прокормиться, Пресняков вынужден вкалывать даже на отдыхе. И накануне вышел на связь с подписчиками и объявил, что стал цениться на поприще клипмейкерства сильнее. Поскольку о нем пишут в местной прессе.

«Снял клип легендам и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» - признался Пресняков.

Никита для работы в индустрии сменил имя и взял псевдоним Nick Pres.

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