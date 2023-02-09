Молодой, стройный блондин: Филипп Киркоров стал неузнаваемым – преображение века!

Киркоров, который не так давно сделал за баснословные деньги операции по омоложению, предстал неузнаваемым белокурым молодчиком с голубыми глазами. Подтянутый, стройный, он снялся в новом клипе к 14 февраля о любви «Если ты уйдешь», который станет саундтреком к фильму Николая Лебедева «Нюрнберг».

Никаких страз и перьев, ослепляющего блеска и высоких головных уборов. Такого Киркорова вы давно не видели!