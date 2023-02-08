«А через десять лет будешь выносить всем мозг»: Ярушин набросился с критикой на молодого гардеробщика

Немного уроков жизни от Станислава Ярушина. 8 февраля актер из «Универа» рассказал своим поклонником о возмутительном поведении молодого человека, за которым он наблюдал на протяжении месяца.

«В одном заведении сидит парень в гардеробе, лет 25-27. Работает! Шмотки по биркам раздает! Я понимаю, что все работы хороши, все работы нам важны или нужны… Или как там? Не важно! - пишет 42-летний артист в Telegram. - Ну, короче, он куртку отдал и обратно сел на табуреточку, знаете, что делать? «Тик-Ток» смотреть! И так всегда, как я его вижу!»

«Мне сначала его жалко было, а потом я про себя возмутился! А какого .... ты книжку не читаешь? А сидишь тут в свои годы, а через десять лет будешь выносить всем мозг, что ты жизнью не доволен своей?! И виноваты в этом будут все, кроме тебя! Я даже уверен, что и мне достанется».

«Да, всякие ситуации и проблемы могут быть в жизни. Я понимаю. Но сдаваться вот так, в гардеробе… Я не понимаю, правда».