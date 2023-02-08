«Ты найдешь свой путь! Главное — живи!»: к Костомарову с трогательными словами обратилась Навка

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Татьяна Навка, в паре с которой Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом 2006 года, не смогла пройти мимо его дня рождения. Фигуристка написала пронзительный пост в социальных сетях.

«Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!

И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах, ты всегда найдешь свой жизненный путь. Главное — живи!» — написала Навка.

Она заметила, что миллионы людей сейчас молятся за его здоровье и желают ему скорейшего выздоровления.