Одержимый демонами: Муцениеце раскрыла, кого мечтает сыграть в кино - поклонники в шоке

Актриса Агата Муцениеце призналась своим поклонникам, о какой роли она мечтает. Красотка заявила, что очень хочет сыграть в кино отрицательного персонажа. Желательно злодея, причем безумного!
Красотка считает, что роль маньяка с психическими отклонениями подошла бы ей идеально. В этом она убедилась, когда офтальмолог закапал ей лекарство в глаза. Муцениеце увидела себя в зеркале с расширенными зрачками и даже испугалась отражения.
«Я же мечтаю, все мне хочется сыграть какого-нибудь одержимого демонами убийцу. И чтобы он был с таким безумным взглядом. Сумасшедшего, короче», - удивила своих поклонников Агата.
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Ранее сообщалось, что Муцениеце решилась на неожиданный шаг. Красотка сделала стрижку. Для начала она сделала то, о чем многие порой только мечтают - звезда выстригла челку. Поклонники также были в восторге от ее преображения. Многие осыпали Агату комплиментами.