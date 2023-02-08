Одержимый демонами: Муцениеце раскрыла, кого мечтает сыграть в кино - поклонники в шоке

Актриса Агата Муцениеце призналась своим поклонникам, о какой роли она мечтает. Красотка заявила, что очень хочет сыграть в кино отрицательного персонажа. Желательно злодея, причем безумного!

Красотка считает, что роль маньяка с психическими отклонениями подошла бы ей идеально. В этом она убедилась, когда офтальмолог закапал ей лекарство в глаза. Муцениеце увидела себя в зеркале с расширенными зрачками и даже испугалась отражения.

«Я же мечтаю, все мне хочется сыграть какого-нибудь одержимого демонами убийцу. И чтобы он был с таким безумным взглядом. Сумасшедшего, короче», - удивила своих поклонников Агата.

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