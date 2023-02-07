Зачистить не удалось: Роману Костомарову ампутировали вторую стопу

Российский фигурист Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. По последним данным, спортсмену ампутировали обе стопы. Ранее сообщалось об одной, но и вторую ногу врачам также не удалось спасти, гангрена прогрессирует.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании», — заявил источник ТАСС.

По понятным причинам, семья Костомарова информацию не комментирует. Мы желаем им сил. А фигуристу скорейшего выздоровления!

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