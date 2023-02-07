Кристина Орбакайте выступит с концертами в Германии: объявлено о большом десятидневном туре – билеты от 35 евро

Певица Кристина Орбакайте весной отправится в большой тур по городам Германии. Гастроли начнутся 29 апреля с концерта Кристины Орбакайте в Карлсруэ, а завершатся 9 мая - в Ратингене. Кроме этих городов, Кристина Орбакайте выступит в концертных залах таких городов, как Трир, Берлин, Гамбург, Оснабрюк, Оффенбах на Майне, Штутгарт.

«Новая юбилейная программа. Готовьтесь танцевать и петь в унисон со звездой. Спокойно сидеть не получится. Каждое слово, каждая нота пронзительно западают в душу и сердце», - уверяют организаторы шоу Кристины Орбакайте.

Билеты на концерты певицы стартуют от 35 евро - смешные цены по меркам Германии.

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