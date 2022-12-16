Яна Чурикова: кем приходится Инне Чуриковой, как прославилась на «Фабрике звезд» и почему стала вести «Голос. Дети»

Телеведущая Яна Чурикова заменила в новом сезоне Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети». Опытная и не чужая Первому каналу, телезвезда пришлась по душе зрителям - ее приняли достаточно легко - в Сети множество положительных отзывов.
Между тем, именно Первый канал 20 лет назад прославил Яну на всю страну - благодаря шоу «Фабрика звезд». Как сложилась карьера телеведущей, что у нее на личном фронте и чем она занята сейчас - читайте далее.
Яна Чурикова: детство, родители
Яна Чурикова родилась в Москве 6 ноября 1978 года. По национальности русская, но ее детство прошло в Венгрии – отец Алексей Чуриков был военным, и его направили туда на службу. Мать Елена по профессии экономист. Многие считают до сих пор, что Яна - родственница знаменитой актрисы театра и кино Инны Чуриковой. На самом деле, она не является ей ни дочерью, ни кем-то из близких - они просто однофамильцы.
В школу Яна пошла тоже в Венгрии, в 1985 году. Вместе со школьными друзьями девочка много времени проводила в окрестностях военного гарнизона, где сохранились окопы, аэродром, радар Второй мировой войны.
Яна Чурикова в детстве. Фото: соцсети
Свою профессию Яна выбрала в детстве. Она много кем хотела стать – зоологом, музыкантом, стоматологом, театральным деятелем, но решила выбрать журналистику, чтобы иметь доступ ко всем сферам сразу.
Школьница Яна Чурикова с учительницей. Фото: соцсети
Когда семья вернулась в Москву в конце 80-х, Яна попала в газету «Глагол» (альтернатива «Пионерской правды»), куда приходили дети с целью обучения журналистскому мастерству. Чурикова с удовольствием погрузилась в профессию, а в 1994 году благодаря писательскому таланту заняла второе место на олимпиаде по литературе. И в 1995 году стала студенткой журфака МГУ.
Яна Чурикова: телевидение
Чурикова в 1996 году оказалась на программе Владимира Познера «Мы», где были проведены предвыборные дебаты, ей даже удалось выступить. И речь молодой студентки привлекла внимание продюсера телеканала АТВ Киры Прошутинской, которая пригласила Чурикову на практику.
Яна Чурикова в студенчестве. Фото: соцсети
Яна стала работать в программе «Времечко» Льва Новоженова, через три месяца выпустила свой первый репортаж. А через год перешла работать на MTV редактором, впоследствии стала телеведущей. Девушке пришлось даже пойти на обман ради этого места – она выглядела слишком молодо, а ее голос коллеги называли детским, поэтому Чурикова в анкете прибавила себе возраст.
Яна Чурикова с коллективом MTV.Фото: соцсети
В числе первых проектов Чуриковой, принесших ей популярность, стала программа «12 злобных зрителей» в 1998 году. Затем восходящая телезвезда начала вести передачу «Большое кино». На MTV Яна проработала до 2002 года, параллельно окончив аспирантуру.
Яна Чурикова: «Фабрика звезд»
В 2002 году Чурикова была приглашена на Первый канал ведущей молодежного развлекательного шоу «Объектив». Затем работала в передаче «Доброе утро». В том же году состоялся запуск нового музыкального проекта «Фабрика звезд», который доверили вести Яне Чуриковой, и она стала его лицом на протяжении восьми сезонов.
Яна Чурикова на "Фабрике звезд-1". Кадр из шоу
Чурикова вспоминала впоследствии, что на «Фабрике» нелегко было всем, в том числе ей. 90% времени она отдавала проекту, причем, часто даже ночевала на работе. Но с каждым выпуском популярность шоу росла, как и ее собственная известность.
На Первом канале Чурикова работала до 2007 года. В 2007-м вместе с Александром Киселевым перешла из телекомпании ВИD в «Красный квадрат».
Яна Чурикова в "Фабрике звезд-8". Фото: Global Look Press
«Фабрика звезд» вывела Чурикову в топ ведущих. Она вела «Золотой граммофон», «История песни», «Жестокие игры», хит-парада «Красная звезда», в 2013-м – проект «Универсальный артист». Вместе с музыкальным продюсером Первого канала Юрием Аксютой она стала комментатором «Евровидения-2015».
Яна Чурикова: другие проекты
Чурикова в 2007 году стала участницей шоу «Цирк со звездами», где выполняла подчас смертельные трюки. Например, в первом выпуске отважно вошла в клетку с тиграми, и один из хищников на нее накинулся. К счастью, травм звезде зверь не нанес.
Яна Чурикова в шоу "Цирк со звездами". Кадр из шоу
В 2013 году Чурикова стала ведущей церемонии открытия Универсиады в Казани, а в 2014-м – мероприятий Олимпийских игр в Сочи.
С 2013 года Яна является гендиректором обновленного телеканала MTV Россия. В 2017-2018 годах вела передачу «12 злобных зрителей», осенью 2017 года выступила в качестве креативного продюсера шоу «Короли фанеры» на «Первом канале». С 2021 года на YouTube стала вести проект «Фабрика с Яной Чу».
Яна Чурикова: общественная деятельность
Телеведущая на выборах президента в 2018 году стала доверенным лицом кандидата Владимира Путина. Вместе с комментатором Дмитрием Губерниевым и режиссером Федором Бондарчуков Чурикова вела концерт в поддержку Путина в Лужниках 3 марта 2018 года.
В 2019 году Чурикова сняла документальный фильм о проблемах белых акул и их численности на планете в соавторстве с Валдисом Пельшем, Анной Ардовой и Алексеем Макаровым «Большой белый танец». Телезвезда даже погружалась в недра Тихого океана.
В октябре 2020 года приняла участие в «Тотальном диктанте» в качестве ведущей в формате онлайн.
Яна Чурикова: личная жизнь
Телезвезда была замужем дважды. Первым мужем в 2004 году стал Иван Цыбин, режиссер-постановщик Первого канала. Брак продлился четыре года, но закончился разводом по инициативе Яны – она полюбила другого.
Яна Чурикова и Иван Цыбин. Фото: Global Look Press
У Яны начался роман с директором PR-агентства Денисом Лазаревым. А затем Чурикова забеременела и в 2009 году впервые стала мамой. У нее родилась дочка Таисия, затем пара узаконила отношения. Но и этот брак Яны продлился недолго – в 2016 году супруги развелись.
Яна Чурикова с дочкой Таисией
В 2022 году Чурикова в интервью Алене Жигаловой на YouTube рассказала, что состоит в отношениях с неким Кириллом, руководителем спутникового оператора. Они повстречались, когда уже оказались в разводе с предыдущими возлюбленными. Сначала они просто общались, но затем оказалось, что их взгляды на семью схожи.
Яна Чурикова: внешность и диеты
Фигура Яны Чуриковой всегда вызывала восхищение у телезрителей. При росте 175 см она весит сейчас порядка 67 кг. Однако, до работы в кадре, еще в студенчестве, ее вес достигал 95 кг – она с детства была крупной. И девушка поставила цель похудеть, что, собственно, ей и удалось. Отказ от еды тогда довел ее чуть ли не до анорексии, начались проблемы с памятью, щитовидной железой, и девушка обращалась к врачу.
Яна Чурикова в 2004 году. Фото: Global Look Press
Сейчас быть в форме Чуриковой помогает сбалансированная диета и физическая активность – она занимается йогой и пилатесом. Причем, подчеркивает, что перестала париться насчет фигуры и не убивается в спортзале.
Яна Чурикова сегодня
Осенью 2022 года стало известно, что Чурикова станет ведущей Первого канала – она заменит на шоу «Голос. Дети» бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева. Шоумен ушел в творческий отпуск, так рассказали на телеканале. Пару звезде составила актриса Агата Муцениеце.
Яна Чурикова на шоу "Голос. Дети". Фото: соцсети