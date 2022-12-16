Яна Чурикова: кем приходится Инне Чуриковой, как прославилась на «Фабрике звезд» и почему стала вести «Голос. Дети»

Телеведущая Яна Чурикова заменила в новом сезоне Дмитрия Нагиева на шоу «Голос. Дети». Опытная и не чужая Первому каналу, телезвезда пришлась по душе зрителям - ее приняли достаточно легко - в Сети множество положительных отзывов.

Между тем, именно Первый канал 20 лет назад прославил Яну на всю страну - благодаря шоу «Фабрика звезд». Как сложилась карьера телеведущей, что у нее на личном фронте и чем она занята сейчас - читайте далее.

Яна Чурикова: детство, родители

Яна Чурикова родилась в Москве 6 ноября 1978 года. По национальности русская, но ее детство прошло в Венгрии – отец Алексей Чуриков был военным, и его направили туда на службу. Мать Елена по профессии экономист. Многие считают до сих пор, что Яна - родственница знаменитой актрисы театра и кино Инны Чуриковой. На самом деле, она не является ей ни дочерью, ни кем-то из близких - они просто однофамильцы.

В школу Яна пошла тоже в Венгрии, в 1985 году. Вместе со школьными друзьями девочка много времени проводила в окрестностях военного гарнизона, где сохранились окопы, аэродром, радар Второй мировой войны.