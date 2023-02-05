«Я пришел на «Голос»: Владимир Пресняков сделал заявление о своем появлении на шоу Первого канала

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Напомним, состав новых наставников шоу «Голос» был объявлен в это воскресенье, 5 февраля. В официальном аккаунте проекта в соцсети появилось сообщение на эту тему. Компанию Владимиру Преснякову составят Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев.