«Я пришел на «Голос»: Владимир Пресняков сделал заявление о своем появлении на шоу Первого канала

Известный исполнитель Владимир Пресняков появится в одиннадцатом сезоне популярного шоу Первого канала «Голос», которое в ближайшее время начнет выходить в эфир.
Владимир Пресняков стал одним из наставников проекта и в микроблоге сформулировал свои цели и задачи на шоу.
«Я пришел на «Голос» за яркими голосами, в которых звучит любовь и надежда. Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность — прочтение материала. Хочу, чтобы участники не ограничивали себя никакими рамками и делали творческие эксперименты. Пришло время нам всем искать собственный голос, новое звучание. Я пришел на Голос узнать, как и о чем теперь поет наша страна», - написал Владимир Пресняков.
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Напомним, состав новых наставников шоу «Голос» был объявлен в это воскресенье, 5 февраля. В официальном аккаунте проекта в соцсети появилось сообщение на эту тему. Компанию Владимиру Преснякову составят Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев.