«Ходят слухи, что они разводятся!»: что довело Игоря Николаева до инфаркта

Соседка Игоря Николаева Милена Дейнега заявила, что давно не видела певца. По ее словам, в окружении говорят, что в семье артиста серьезный разлад. Возможно, он даже планировал расстаться со своей молодой женой Юлией Проскуряковой.

«Может, они даже поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся», - заявила она НТВ.

По мнению Милены, разлад в семье и мог стать причиной инфаркта Николаева. Певец, напомним, находится сейчас в одной из московских больниц.

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