«Ничего не получилось»: Егор Крид нелестно отозвался о подопечных МакSим на шоу «Голос.Дети»

Исполнитель Егор Крид раскритиковал воспитанников МакSим на шоу «Голос.Дети».
Артистка выбрала для своих подопечных композицию Чичериной «Ту лу-ла», дуэтную песню из мультфильма «Красавица и чудовище» от Селин Дион, а также хит группы Smash!! «Боже, дай мне сил!».
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Егор Крид не посмотрел на сложный репертуар маленьких артистов. Он не стал молчать, когда услышал непонравившееся исполнение Софьи Павловой, Алексея Тельцова и Екатерины Ивановой.
«Вы пытались друг друга перепеть, перекричать, и целостность выступления исчезла. Вы не слушали себя, были будто отдельно. По-моему мнению, ничего не получилось», – заявил Крид.
Зато выступление Марианны Айрапетянц, Никиты Панова и Софии Фадеевой восхитило бывшего участника лейбла Black Star.
«Я все вспоминал, а чья это такая серьезная песня? А потом узнал – это же Smash!! Но вы гораздо более серьезно ее чувствуете и подаете», – заключил Крид в эфире Первого канала.
А наставница ребят отдала голос за Льва Смирнова и Марианну Айрапетянц. Эти юные вокалисты прошли в финал от команды МакSим.