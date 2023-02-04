«Ничего не получилось»: Егор Крид нелестно отозвался о подопечных МакSим на шоу «Голос.Дети»

Исполнитель Егор Крид раскритиковал воспитанников МакSим на шоу «Голос.Дети».

Артистка выбрала для своих подопечных композицию Чичериной «Ту лу-ла», дуэтную песню из мультфильма «Красавица и чудовище» от Селин Дион, а также хит группы Smash!! «Боже, дай мне сил!».

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Егор Крид не посмотрел на сложный репертуар маленьких артистов. Он не стал молчать, когда услышал непонравившееся исполнение Софьи Павловой, Алексея Тельцова и Екатерины Ивановой.