Пенза, Ульяновск, Саранск и еще четыре города: Николаев вышел на связь, объявив о гастролях в марте

Пенза, Ульяновск, Саранск и еще четыре города: Николаев вышел на связь, объявив о гастролях в марте

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Музыкант перенес операцию на сердце. Однако залеживаться в больнице он не собирается.

Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками после госпитализации. Музыкант подбодрил своих фанатов, дав понять, что он не собирается отменять запланированный гастрольный тур. В своем микроблоге именитый композитор поделился графиком своих концертов. Уже в марте муж Юлии Проскуряковой собирается выступить на сцене. Артист даст гастроли в семи городах.

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4 марта - Екатеринбург
10 марта - Тольятти
11 марта - Дмитровград
12 марта - Саранск

13 марта - Ульяновск
14 марта - Пенза
15 марта - Балакова

Ранее жена музыканта пожаловалась на СМИ, которые буквально обрушили на нее град звонков, требуя подробности о госпитализации Игоря Николаева. Певица возмутилась тем, что получив комментарий от ее мужа, журналисты продолжили терроризировать его близких. К тому же, в прессе писали глупости о том, что артист якобы находится между жизнью и смертью.

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