Пенза, Ульяновск, Саранск и еще четыре города: Николаев вышел на связь, объявив о гастролях в марте

Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками после госпитализации. Музыкант подбодрил своих фанатов, дав понять, что он не собирается отменять запланированный гастрольный тур. В своем микроблоге именитый композитор поделился графиком своих концертов. Уже в марте муж Юлии Проскуряковой собирается выступить на сцене. Артист даст гастроли в семи городах.

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4 марта - Екатеринбург

10 марта - Тольятти

11 марта - Дмитровград

12 марта - Саранск

13 марта - Ульяновск

14 марта - Пенза

15 марта - Балакова