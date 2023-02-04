Пенза, Ульяновск, Саранск и еще четыре города: Николаев вышел на связь, объявив о гастролях в марте

Игорь Николаев вышел на связь с поклонниками после госпитализации. Музыкант подбодрил своих фанатов, дав понять, что он не собирается отменять запланированный гастрольный тур. В своем микроблоге именитый композитор поделился графиком своих концертов. Уже в марте муж Юлии Проскуряковой собирается выступить на сцене. Артист даст гастроли в семи городах.
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4 марта - Екатеринбург
10 марта - Тольятти
11 марта - Дмитровград
12 марта - Саранск
13 марта - Ульяновск
14 марта - Пенза
15 марта - Балакова
Ранее жена музыканта пожаловалась на СМИ, которые буквально обрушили на нее град звонков, требуя подробности о госпитализации Игоря Николаева. Певица возмутилась тем, что получив комментарий от ее мужа, журналисты продолжили терроризировать его близких. К тому же, в прессе писали глупости о том, что артист якобы находится между жизнью и смертью.