«Не зря сделала пластику второй раз!»: Анна Хилькевич взбудоражила кадрами в мокром купальнике

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич опубликовала в соцести новый провокационный снимок из отпуска.

В кадре звезда прогуливается по пляжу с оголенным загорелым бюстом.

Хилькевич надела миниатюрные легкие шорты и молочный лиф, подчеркивающий ее упругую грудь. Образ дополнили темные солнечные очки с декоративной цепочкой и бусы из ракушек.

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Поклонники принялись активно комментировать свежее фото Анны.