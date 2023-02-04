«Не зря сделала пластику второй раз!»: Анна Хилькевич взбудоражила кадрами в мокром купальнике

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: соцсети

В микроблоге актрисы фанаты яро поддерживают ее новую грудь.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич опубликовала в соцести новый провокационный снимок из отпуска.

В кадре звезда прогуливается по пляжу с оголенным загорелым бюстом.

Хилькевич надела миниатюрные легкие шорты и молочный лиф, подчеркивающий ее упругую грудь. Образ дополнили темные солнечные очки с декоративной цепочкой и бусы из ракушек.

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Поклонники принялись активно комментировать свежее фото Анны.

Анна Хилькевич в лифе. Фото: соцсети 

«Такая стройняшка. Просто куколка», «Не зря сделала пластику второй раз!», «Совсем не изменилась с годами», «Очень соблазнительная», – отметили поклонники Хилькевич.

 

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