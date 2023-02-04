Лариса Гузеева после скандала покинула Россию: «Привет, Тель-Авив!»

Обозленные покупатели обрушились с критикой на предприимчивую телесваху, но она в свойственной ей манере дала людям от ворот поворот.

На фоне скандала с пельменями артистка покинула Россию. Вместе с мужем Игорем Бухаровым улетела в Израиль, о чем сообщила своим подписчикам в соцсети.