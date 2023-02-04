Лариса Гузеева после скандала покинула Россию: «Привет, Тель-Авив!»

На днях разразился скандал вокруг Ларисы Гузеевой и ее нового бизнеса. Актриса и телеведущая выпускает пельмени с несколькими видами мяса и активно их продвигает. Поклонники звезды ринулись закупаться полуфабрикатами от любимой артистки, но в ужасе отпрянули: ценник у продукции оказался конским.
Обозленные покупатели обрушились с критикой на предприимчивую телесваху, но она в свойственной ей манере дала людям от ворот поворот.
На фоне скандала с пельменями артистка покинула Россию. Вместе с мужем Игорем Бухаровым улетела в Израиль, о чем сообщила своим подписчикам в соцсети.
«Привет Израиль, привет, Тель-Авив», - сняла видео города артистка. Она подчеркнула, что на земле обетованной задержится на неделю.