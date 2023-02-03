Сильвестр Сталлоне покажет самое сокровенное в реалити-шоу

Совсем скоро за жизнью семьи знаменитого актера Сильвестра Сталлоне сможет наблюдать каждый желающий: анонсировано реалити-шоу, которое так и называется – «Семья Сталлоне». Зрители получат возможность увидеть, как проводит свои дни сам Сильвестр, его жена – актриса Дженнифер Флавин, и их три дочери – София, Систин и Скарлет.

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Комментируя анонс, Сталлоне подчеркнул: самая главная для него роль – это роль отца, и именно к этой стороне своей жизни он даст доступ камере. Премьера реалити-шоу состоится уже весной этого года, для начала будет показано 8 серий, сообщает «РИА ФАН» со ссылкой на Variety.