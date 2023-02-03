«Поцеловал межножный храм»: Джигурда на коленях припал губами к причинному месту Волочковой

Никита Джигурда был одним из главных гостей на дне рождения Анастасии Волочковой. Они дружат очень давно, и порой их отношения даже больше похожи на роман, чем на товарищество. И на именинах актер, оказывается, выкинул такое, от чего даже балерина засмущалась.
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Стоя на фотосессии перед кучей камер, Джигурда припал на коленях к причинному месту Волочковой и принялся его нацеловывать. Анастасия явно такого не ожидала, засмущалась, но быстро справилась с чувствами. Видео актер запостил у себя в микроблоге, и обратная связь от подписчиков не заставила себя ждать.
«После этого вы просто обязаны на ней жениться!», «Поцеловал межножный храм! Ярамир Велес Джанатхан — красава!», «А чего не в шпагате поцелуй?», «Они идеальная пара», — написали люди.