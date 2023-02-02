«С диагнозом пока не могут разобраться»: Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Подробности о состоянии госпитализированного на днях актера Бориса Щербакова: за два дня в больнице 73-летнему артисту не стало лучше.

«Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться, — рассказал сын Щербакова Василий корреспондентам spb.kp.ru 2 февраля. — Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению. Чувствует слабость и боль в груди. Лечат, конечно, но с точным диагнозом пока так и не могут разобраться. Поэтому и прогнозов никаких не дают».

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По словам сына Бориса Васильевича, 31 января народному артисту стало плохо и ему вызвали скорую. Актер подозревал, что у него ОРВИ, и жаловался на боль в груди, однако врачи не выявили у него коронавирус. Было решено отправить мужчину в Боткинскую больницу, вследствие чего пришлось отменить два спектакля с участием звезды.