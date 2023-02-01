Бориса Щербакова экстренно госпитализировали во время репетиции спектакля

Дворец культуры города Выборга, на сцену которого должен был выйти актер Борис Щербаков в постановке «Свободная пара», объявил о переносе спектакля на неопределенное время.

Как стало известно, это связано с состоянием Бориса Щербакова. На сайте Дворца культуры прямо указано, что спектакль отменен из-за болезни актера.

По некоторым данным, Борис Щербаков был экстренно госпитализирован. Причем, как сообщается, скорая помощь увезла Бориса Щербакова прямо из театра. Актер почувствовал себя плохо во время репетиции.

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