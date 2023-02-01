«Муж хвалит!»: Арзамасова раскрыла, чем балует 49-летнего Авербуха

Лиза Арзамасова в свежем интервью призналась, как ей удалось покорить сердце мужа. Оказывается, она прекрасно готовит. Все дела по хозяйству на кухне взяла на себя 27-летняя «папина дочка». Илья Авербух у плиты не кашеварит, хозяйничает с половником только его жена. Елизавета знает, как побаловать мужа. 49-летний Авербух в восторге от кулинарных талантов молодой жены.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».