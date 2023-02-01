«Муж хвалит!»: Арзамасова раскрыла, чем балует 49-летнего Авербуха

Лиза Арзамасова в свежем интервью призналась, как ей удалось покорить сердце мужа. Оказывается, она прекрасно готовит. Все дела по хозяйству на кухне взяла на себя 27-летняя «папина дочка». Илья Авербух у плиты не кашеварит, хозяйничает с половником только его жена. Елизавета знает, как побаловать мужа. 49-летний Авербух в восторге от кулинарных талантов молодой жены.
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«Готовлю я. Мне нравится это занятие. Я умею делать это быстро и, как мне кажется, вкусно. Муж хвалит», — отметила Лиза.
Также актриса призналась, что материнство стало для нее самым большим чудом.
«И заботиться о близких я умею. Научилась вставать ночью на каждый звук из детской. Но я и раньше умела мало спать во время гастролей и переездов. А вот любви внутри стало размером с космос! Она бесконечная! И счастье ежедневного знания: я — мама этого милого, улыбчивого мальчишки», — добавила Арзамасова.
По материалам aif.