«Ты нам нужен»: Наташа Королева обратилась к Игорю Николаеву, у которого подозревали инфаркт

Исполнительница Наташа Королева вспомнила про экс-возлюбленного Игоря Николаева, узнав о диагнозе артиста.

Напомним, недавно врачи подтвердили инфаркт у Игоря Николаева.

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«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен», — обратилась Королева к Николаеву в своем микроблоге.