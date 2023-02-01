«Ты нам нужен»: Наташа Королева обратилась к Игорю Николаеву, у которого подозревали инфаркт

Исполнительница Наташа Королева вспомнила про экс-возлюбленного Игоря Николаева, узнав о диагнозе артиста.
Напомним, недавно врачи подтвердили инфаркт у Игоря Николаева.
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«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен», — обратилась Королева к Николаеву в своем микроблоге.
К слову, Королева не стала скрывать чувств. Исполнительница показала, что всерьез переживает за бывшего мужа. Наташа Королева дала понять, что композитор по-прежнему ей дорог.