«Улетаю очень надолго»: Ольга Бузова покинула Россию

Поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась в микроблоге снимками из аэропорта, а затем и кадрами из самолета.

Звезда сообщила. что надолго покидает Россию. Правда, Ольга Бузова решила поинтриговать и предложила своим подписчикам самим угадать, куда она направляется. Ольга Бузова дала лишь одну подсказку - она летит не отдыхать. И добавила, что перелет будет долгим и с пересадками.