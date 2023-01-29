«Улетаю очень надолго»: Ольга Бузова покинула Россию

Поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась в микроблоге снимками из аэропорта, а затем и кадрами из самолета.
Звезда сообщила. что надолго покидает Россию. Правда, Ольга Бузова решила поинтриговать и предложила своим подписчикам самим угадать, куда она направляется. Ольга Бузова дала лишь одну подсказку - она летит не отдыхать. И добавила, что перелет будет долгим и с пересадками.
«Улетаю из Москвы очень надолго и уже так скучаю. Держите за меня кулачки. Но поскольку я никогда не без дела, лечу не просто так. Готовлю для вас очень много всего интересного на весну», - рассказала Ольга Бузова.
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Поклонники тут же предположили, что Ольга Бузова направляется в Кейптаун, чтобы приступить к съемкам нового сезона шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке».