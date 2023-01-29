Валерия уволила наглого охранника — мужчина заказывал черную икру и тратил по тысяче долларов в день

Певице Валерия и продюсеру Иосифу Пригожину пришлось распрощаться с охранником. Мужчина позволял себе вольности, которые ни артистка, ни ее супруг не оценили.
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Во время пятидневнего гастрольного тура по югу работодатели дали охраннику зеленый свет — мол, заказывай покушать, что хочешь. Мужчина понял эту мысль буквально и пошел вразнос. К концу тура Валерия и Иосиф получили счет, который поверг их в шок.
«А у нас вдруг счета большие. Оказалось, что охранник по утрам сидел и заказывал: "Икорочки, мне, пожалуйста"», — возмущается Валерия.
«Это красная икра, черная, блины с икрой. По косарю долларов в день», — добавил Пригожин в студии «Секрета на миллион», отметив, что даже в райдере певицы нет таких деликатесов.