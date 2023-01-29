«После силовой тренировки»: Валерия похвасталась растяжкой в свои 54

Артистка Валерия разместила в своем микроблоге фотографии с тренировки. Знаменитость успела восхитить поклонников отличной физической подготовкой.

Несмотря на свой возраст, певица Валерия может дать фору 20-летним девушкам. Жена продюсера Иосифа Пригожина обладает хорошей растяжкой и не боится тяжелых гантелей.

Валерия держит свое тело в тонусе. Это она подтвердила последними фотографиями в своем микроблоге.

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Артистка села на полушпагат в обтягивающей спортивной форме. Валерия искренне улыбалась, чувствуя счастье от физических нагрузок.