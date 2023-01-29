«После силовой тренировки»: Валерия похвасталась растяжкой в свои 54

Артистка Валерия разместила в своем микроблоге фотографии с тренировки. Знаменитость успела восхитить поклонников отличной физической подготовкой.
Несмотря на свой возраст, певица Валерия может дать фору 20-летним девушкам. Жена продюсера Иосифа Пригожина обладает хорошей растяжкой и не боится тяжелых гантелей.
Валерия держит свое тело в тонусе. Это она подтвердила последними фотографиями в своем микроблоге.
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Артистка села на полушпагат в обтягивающей спортивной форме. Валерия искренне улыбалась, чувствуя счастье от физических нагрузок.
«Давно не размещала фото и видео из спортзала. Поскольку снять меня сегодня было некому, пришлось делать селфи. После силовой тренировки обязательно выполняю растяжку», – написала Валерия.
Валерия в спортзале. Фото: соцсети
«Кажется, будто бы ничего не происходит, но это не так. Если нога, лежащая впереди, расположена под углом 90 градусов, то происходит ощутимая растяжка мышц бедра», – отметила певица.
Напомним, ранее Валерия показала красавицу-маму в ресторане.