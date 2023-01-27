С фигурой статуи: постройневшая Екатерина Климова подчеркнула талию в корсетном платье — аномально тонка

Звезда театра и кино, актриса Екатерина Климова, на днях отметившая свое 45-летие, вышла в свет.

Екатерина Климова посетила громкое светское мероприятие — ХХI торжественную церемонию вручения премии «Золотой орел». На публике Екатерина Климова предстала в роскошном виде, сразив всех наповал.

Очевидно, что к своему 45-летию Екатерина Климова готовилась. Она заметно похудела и стала выглядеть еще моложе, чем прежде. Свою аномально тонкую талию Екатерина Климова подчеркнула черным корсетным платьем с воланами в виде лепестков, пущенных по линии декольте.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».