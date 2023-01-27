Заметно поправилась: Ксения Алферова засветила изъяны фигуры в облегающем белом наряде

Ксения Алферова

Ксения Алферова. Фото: Global Look Press

Ксения Алферова и Егор Бероев стали гостями церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

Актриса и телеведущая Ксения Алферова в сопровождении мужа, актера Егора Бероева, появилась на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

Ксения Алферова вышла в свет в белом наряде и шляпке с вуалью. Платье подчеркнуло недостатки фигуры актрисы, а именно ее округлившиеся формы и животик. Судя по всему, за эту зиму обычно стройная Ксения Алферова прибавила в весе.

Актриса, вероятно, стесняется своих расплывшихся форм — в какой-то момент Ксения Алферова прикрыла животик пальто.

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Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Журналисты, работающие на церемонии, поинтересовались у семейной пары, будут ли они отмечать приближающийся День всех влюбленных. За себя и жену ответил Егор Бероев.

«Это не наш праздник. Зачем вы про это спрашиваете? У нас есть свой — День Петра и Февронии», — высказался Егор Бероев.

Ксения Алферова прикрыла живот пальто. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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