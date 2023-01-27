Заметно поправилась: Ксения Алферова засветила изъяны фигуры в облегающем белом наряде

Актриса и телеведущая Ксения Алферова в сопровождении мужа, актера Егора Бероева, появилась на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

Ксения Алферова вышла в свет в белом наряде и шляпке с вуалью. Платье подчеркнуло недостатки фигуры актрисы, а именно ее округлившиеся формы и животик. Судя по всему, за эту зиму обычно стройная Ксения Алферова прибавила в весе.

Актриса, вероятно, стесняется своих расплывшихся форм — в какой-то момент Ксения Алферова прикрыла животик пальто.

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