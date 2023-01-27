Ностальгия по дому мучает: Галкин* поделился неизданным видео дочери Лизы в замке в деревне Грязь — нашел в телефоне

Телеведущий и пародист Максим Галкин* явно дал понять, что испытывает ностальгию по счастливым временам, когда его семья жила в деревне замка Грязь.
В микроблоге Максим Галкин* поделился видео, на котором запечатлена его с Аллой Пугачевой дочка Лиза. Кадры архивные, на них Лизе примерно 2-3 года. Девочка вернулась домой с прогулки и рассказывает маме, какую птицу она встретила. Лиза очень эмоционально показывает маме повадки птахи и ее размеры. Алла Борисовна, пытаясь угадать, что за птицу видела дочка, задает ей наводящие вопросы.
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«Птица, сокол? Гайка? Сквовец! Нашел тут в телефоне. Лиза совсем еще маленькая», — подписал видео Максим Галкин*.
Поклонники признались, что в очередной раз очарованы хорошенькой Лизой.
«Ваша Лизонька такая классная, что я тоже хотела назвать дочь Лизой, но получилась Афина», «Ну, какая хорошенькая, ну чудо девочка!», «У Аллы Борисовны такие милые, смышленые дети!», «На это можно смотреть бесконечно», — высказались в Сети.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми почти год назад покинули Россию. Семейство обосновалось в Израиле, Лиза и Гарри ходят в школу в этой стране.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.