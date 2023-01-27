«Любит искренне, а не за какое-то там наследство»: женившийся в седьмой раз Саруханов за месяц до свадьбы составил завещание

Стало известно, что ровно месяц назад известный музыкант, автор и исполнитель хита «Скрипка-лиса» Игорь Саруханов женился в седьмой раз. Избранницей звезды стала дизайнер Леся Садовская. Как рассказал Игорь Саруханов, они долгое время работали вместе и постепенно деловые отношения перешли в личные.
Поведал Игорь Саруханов и о том, что незадолго до свадьбы с Лесей он составил завещание, которым определил, что все имущество после его смерти достанется дочерям от предыдущего брака.
Наследство Саруханова оценивается в несколько десятков миллионов рублей: он владеет московской квартирой, загородным домом, коллекцией музыкальных инструментов и авторскими правами на песни.
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Узнавшая об этом поступке Игоря Саруханова блогер Лена Миро похвалила его молодую жену, которая вышла замуж за мужчину сильно взрослее, не имея никакой корысти.
В «Живом журнале» Лена Миро призналась, что не может сдержать своих восхищений парой.
«Молодец, Игорь! Новая жена и без тебя очень успешна, а дети — твои. И ты должен их обеспечить, несмотря на новые отношения. Да и новая жена тебя безусловно поддержит в этом. Она тебя любит ведь искренне, а не за какое-то там наследство. В общем, взрослое и ответственное решение. Редко кого хвалю, но тут — не могу удержаться», — написала Лена Миро.
Жена Игоря Саруханова — Леся Садовская. Фото: соцсети