«Анна — мой личный враг»: Кравченко одной фразой ответила на хамство Кошмал из «Сватов»

Анна Кошмал не раз отзывалась об актерах из сериала «Сваты» не в самых дружелюбных тонах. 28-летняя актриса, чья сценическая карьера взметнулась ввысь благодаря роли Жени Ковалевой, теперь и знать не желает о своей сериальной родне, которой она не так давно признавалась едва ли не в вечной преданности.

Татьяна Кравченко и Федор Добронравов сыграли дедушку и бабушку Жени Ковалевой — Валюху и Ивана Будько. К ним Анна Кошмал относилась с наибольшим пиететом, до поры до времени.

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В студии программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» Татьяна Кравченко дала понять, что в ужасе от того, как поступает и что говорит ее сериальная внучка. «Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали», — подметила актриса.