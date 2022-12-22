«К этому человеку стоит присмотреться»: Люся Чеботина объяснила, почему поссорилась с Клавой Кокой

Люся Чеботина и Клава Кока

Люся Чеботина и Клава Кока. Фото: соцсети 

Певицы долгое время тесно общались и даже записывали совместные треки.

Исполнительница Люся Чеботина рассказала, почему перестала дружить с коллегой Клавой Кокой.

Знаменитости проводили время вместе и работали над песнями. Но теперь Чеботина уверена, что потеряла подругу.

«У меня есть определенные принципы и понятия. Есть смешные шутки и несмешные. И вот человек начал неудачно шутить, и я поняла, что нам дальше, видимо, не по пути», — намекнула Люся на причину ссоры с Клавой.

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«Уже тогда надо было задуматься о том, что к этому человеку стоит присмотреться. Я всегда ее поддерживала, радовалась ее машине, покупке квартиры, знала все это до того, как она об этом рассказывала. Радовалась, как будто это я купила», – добавила Люся в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Чеботина вспомнила, как однажды на интервью Клава Кока заявила об отсутствии в ее окружении подруг. Тогда Люся и Клава еще обещались. Чеботину задело лицемерие коллеги.

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