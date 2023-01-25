«Домой иди, борщ свари, книжки почитай»: Елена Ваенга указала Вале Карнавал на ее место

Популярная у молодежи певица и блогерша Валя Карнавал весь прошлый год отбивалась от нападок именитой вокалистки и педагога по вокалу Ларисы Долиной.

В этом, судя по всему, Вале придется защищаться от еще одной звездной представительницы старшего поколения — Елены Ваенги. Во время YouTube-шоу Елена Ваенга нелестно отозвалась о талантах Вали Карнавал.