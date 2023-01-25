«Домой иди, борщ свари, книжки почитай»: Елена Ваенга указала Вале Карнавал на ее место

Популярная у молодежи певица и блогерша Валя Карнавал весь прошлый год отбивалась от нападок именитой вокалистки и педагога по вокалу Ларисы Долиной.
В этом, судя по всему, Вале придется защищаться от еще одной звездной представительницы старшего поколения — Елены Ваенги. Во время YouTube-шоу Елена Ваенга нелестно отозвалась о талантах Вали Карнавал.
«Человек в ноты не попадает, она музыкальной грамоты не знает. Ты себе на Западе такое представляешь, вы вообще чокнулись, что ли, люди дорогие! Как может музыкой заниматься человек, который ля от си бемоль не отличает. Вы серьезно?» — эмоционально отреагировала Елена Ваенга на вопрос ведущего шоу Карена Адамяна о Вале Карнавал.
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Далее Елена Ваенга сравнила музыканта без образования с необученным пилотом самолета.
«Я хочу завтра полететь на самолете, я буду за рулем. Приглашаю тебя в этот полет, поддержи меня, пожалуйста. Единственное, я рулить не умею, но как смогу. Строго не суди», — сказала Елена Ваенга.
А в финале своей речи певица обратилась к Вале Карнавал, намекая, что ее место на кухне.
«Домой иди, борщ свари, книжки почитай, Валентина! Там, походу, кроме «Колобка» ничего не читалось», — пришла к выводу Елена Ваенга.
По материалам YouTube-шоу «50 вопросов».