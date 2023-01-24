«Надо договариваться и любить»: Иосиф Пригожин выступил против карательных мер для покинувших Россию артистов

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Напомним, ранее сообщалось об инициативах наказать знаменитостей, покинувших Россию и критикующих власть, В частности, речь шла о том, чтобы лишать их имущества, оставшегося на родине.

По материалам 5-tv.ru.