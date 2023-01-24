«Надо договариваться и любить»: Иосиф Пригожин выступил против карательных мер для покинувших Россию артистов

Продюсер Иосиф Пригожин попытался остудить горячие головы, призывающие ко всевозможного рода наказаниям для знаменитостей, покинувших Россию на фоне событий в мире.
Иосиф Пригожин дал понять, что, по его мнению, карательные меры не принесут желаемого результата. Продюсер призвал бить чужих, а не своих.
«Я категорически против такого формата, когда «бей своих, чтобы чужие боялись». Я за то, что бить надо чужих — точно, но не своих. Со своими надо договариваться и любить своих надо», — высказался Иосиф Пригожин.
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Напомним, ранее сообщалось об инициативах наказать знаменитостей, покинувших Россию и критикующих власть, В частности, речь шла о том, чтобы лишать их имущества, оставшегося на родине.
По материалам 5-tv.ru.