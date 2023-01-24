Переехавшая в Израиль Алла Пугачева отказалась от русского языка

Алла Пугачева в 2022 году уехала из страны и поселилась в Израиле. сюда она перевезла и 9-летних двойняшек Лизу и Гарри Галкиных. Ребята учились в третьем классе, теперь они получают образование на новой родине.

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Как сообщает сайт Pensnews, Пугачева отказалась от русского языка в школе у детей. Поначалу наследники посещали русско-еврейское заведение, однако по какой-то причине звездная мама решила, что наследники должны обучаться в другом заведении. Выбор пал на школу, где преподают на иврите. Кроме того, в программе – изучение других иностранных языков. А вот обучение русскому и на русском языке не ведется.