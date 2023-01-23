Нюша в мини-шортах устроила откровенные танцы на балконе: вызвала оторопь, засветив «гром-бедра»

На днях Нюша появилась в роскошном отеле, где выступила Бейонсе. Она повеселилась в компании с Клавой Кокой. А утром 23 января певица решила оторваться прямо на балконе роскошного номера. Она предстала в футболке и мини-шортах. Артистка устроила откровенные танцы, изгибаясь как кошка. При этом она засветила свои бедра.

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