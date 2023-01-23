Нюша в мини-шортах устроила откровенные танцы на балконе: вызвала оторопь, засветив «гром-бедра»

Нюша знакома публике, так как с юного возраста выступает на сцене. Она успела стать одной из самых известных исполнительниц в России. Примечательно, что уже почти год артистка живет в Дубае. После рождения сына Саффрона она с семьей переехала. Но все чаще певица снова выходит в свет и даже выступает на сцене.
На днях Нюша появилась в роскошном отеле, где выступила Бейонсе. Она повеселилась в компании с Клавой Кокой. А утром 23 января певица решила оторваться прямо на балконе роскошного номера. Она предстала в футболке и мини-шортах. Артистка устроила откровенные танцы, изгибаясь как кошка. При этом она засветила свои бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. Однако некоторые посчитали такие танцы неуместными в ОАЭ.
«Она забыла, что ей за тридцать уже?», «Все хорошо, но бедра стали огромными», «Еще нужно похудеть», «И зачем плясать на балконе? Внимания не хватает явно», «Сочная чикуля», — стали писать в Сети.