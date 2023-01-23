Нетребко решено выдворить из страны: на Украине звезду хотят линчевать по полной

Оперная певица Мария Максакова в эфире своего YouTube-канала вдоль и поперек прошлась по персоне Анны Нетребко, которая давно ей не дает покоя.
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Максакова убеждена, что Нетребко сильно хитрит и на самом деле ее отречение от родины было ложным, дескать дива на самом деле пророссийски настроена.
Украинская певица считает, что все равно это долго продолжаться не может и рано или поздно русско-австрийскую артистку выдворят из Европы. Максакова при этом считает, что судить ее должны на Украине.
К слову, в настоящий момент Анне Нетребко запрещено появляться на Украине, она попала под санкции Владимира Зеленского.