Лишат работы и прогонят на Украину: Максакова заявила о тяжком будущем Нетребко

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«Она гражданка Австрии. При этом, безусловно, все ее называли и называют русской певицей. Это двойные стандарты, который употребляются в отношении нее», — сказала Максакова.

Мария Максакова убеждена, что Анна Нетребко на самом деле настроена пророссийски и скоро ее ждет «трибунал», который состоится на Украине. Она уверена, что в недалеком будущем австрийско-российскую оперную диву лишат работы во всех театрах зарубежья и экстрадируют из Европы.