«Образ ранимого страдальца разбился!»: Максакова облила грязью Хабенского после увольнения Назарова

До сих пор не утихают разговоры об увольнении Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой из МХТ им. Чехова Константином Хабенским.

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Режиссер пока не давал официальных пояснений, но говорят, что перед принятием важного решения он долго говорил со звездой «Кухни». Причиной увольнения Назарова называют его позиция на счет происходящего в мире.

Оперная певица Мария Максакова на своем YouTube-канале прокомментировала этот момент. Она уже давно как переехала на Украину, поэтому ее позиция вполне очевидна. Вокалистка облила Константина Хабенского грязью, утверждая, что его страдания по умершей от рака жене были лживыми, дескать все эти годы он носил маску праведного, которая сейчас с него слетела.