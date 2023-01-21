«Не женат»: помощница Евгения Дятлова подтвердила его развод с Юлией Джербиновой

Подтвердился развод звездной пары Евгения Дятлова и Юлии Джербиновой.

Разговоры о расставании знаменитостей начались несколько лет назад. А после появления Дятлова в компании неизвестной блондинки на премьере фильма «Оливье», актеру стали приписывать новый роман.

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Однако сам Дятлов опроверг слухи о новой пассии.