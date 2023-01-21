«Не женат»: помощница Евгения Дятлова подтвердила его развод с Юлией Джербиновой

Подтвердился развод звездной пары Евгения Дятлова и Юлии Джербиновой.
Разговоры о расставании знаменитостей начались несколько лет назад. А после появления Дятлова в компании неизвестной блондинки на премьере фильма «Оливье», актеру стали приписывать новый роман.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Однако сам Дятлов опроверг слухи о новой пассии.
«Дарья – мой директор, она помогает мне по многим вопросам. Почему, если мужчина приходит на мероприятие вместе с симпатичной девушкой, ее тут же записывают в его невесты или жены?», – признался артист в беседе с StarHit.ru.
Несмотря на то, что спутница Дятлова оказалась просто помощницей артиста, личная жизнь с Джербиновой подошла к концу.
«Евгений не женат. Я его директор, соответственно, какие-то мероприятия по работе мы посещаем вместе», – проговорилась помощница Дятлова.
Напомним, ранее стало известно о таинственном ухажере вдовы Александра Абдулова.