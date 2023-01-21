Таинственный мужчина: вдова Александра Абдулова встретила новую любовь

Со дня кончины любимого многими актера Александра Абдулова прошло уже 15 лет. В знак памяти на могилу к родственнику в начале января пришли Юлия и Евгения Абдуловы.
Дочь и вдова Абдулова приехали на Ваганьковское кладбище с цветами. Пока наследница Евгения и ее мама Юлия мысленно общались с покойным, внимание других посетителей могилы привлек незнакомец возле Юлии Абдуловой.
К слову, на кладбище был друг семьи Алексей Орлов. После смерти Абдулова предприниматель пытался ухаживать за Юлией, но вдова артиста осталась непреклонной.
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Теперь же возле Абдуловой был другой мужчина. Он нежно общался с Юлией.
«Кто-то сказал, что зовут его Юрий. Он поддерживал женщину, помогал ей ступать по ледовой дорожке», – отметили в kp.ru.
Юлия Абдулова не афиширует свою личную жизнь. Однако у поклонников семьи Абдуловых появились подозрения, что вдова артиста наконец нашла любовь после смерти мужа.