Таинственный мужчина: вдова Александра Абдулова встретила новую любовь

Со дня кончины любимого многими актера Александра Абдулова прошло уже 15 лет. В знак памяти на могилу к родственнику в начале января пришли Юлия и Евгения Абдуловы.

Дочь и вдова Абдулова приехали на Ваганьковское кладбище с цветами. Пока наследница Евгения и ее мама Юлия мысленно общались с покойным, внимание других посетителей могилы привлек незнакомец возле Юлии Абдуловой.

К слову, на кладбище был друг семьи Алексей Орлов. После смерти Абдулова предприниматель пытался ухаживать за Юлией, но вдова артиста осталась непреклонной.

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Теперь же возле Абдуловой был другой мужчина. Он нежно общался с Юлией.