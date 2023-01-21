«Не переедаешь, а результата нет»: Анна Седокова старательно худеет после новогодних праздников

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: соцсети 

Певица под контролем мужа-спортсмена отправилась на тренировки.

Исполнительница Анна Седокова активно занимается спортом, чтобы привести себя в форму после праздников.

Новогодние застолья закончились, а их последствия остались. Вот и певица Анна Седокова старается есть легкую пищу и больше двигаться, чтобы похудеть.

«Муж говорит, что первая неделя самая сложная. Когда держишь себя в руках, занимаешься и не переедаешь, а результата нет. И это правда», – заявила Седокова.

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«За первую неделю я похудела на 300 г. Все потому, что организму нужно запустить двигатель и разогнаться. Вот дальше и правда будет лучше», – призналась Анна в личном микроблоге. 

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