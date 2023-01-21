Глаза уползли, лицо отекло, второй подбородок свисает: Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости

Оказывается, фотографии Лаймы Вайкуле в ее соцсетях не имеют ничего общего с реальностью. Звезда, судя по всему, их безбожно фотошопит. Поскольку в действительности выглядит она совсем иначе, чем в Интернете.

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Вайкуле дала интервью проекту «Культурник» в Израиле, видео оказалось на YouTube. И все заметили, как сильно Лайма изменилась, буквально стала неузнаваемой.

Минимум коротких волос она спрятала под шляпой, внешние уголки глаз уползли наверх, само лицо чрезмерно отекло, второй подбородок висит – так на самом деле выглядит певица. В женщине неопределенного возраста трудно теперь узнать эстрадную диву, коей была исполнительница хита «Пикадилли».