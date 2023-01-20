«Последний проект, в котором ты снимаешься на ТНТ»: Тина Канделаки сделала заявление о карьере Ольги Бузовой

В эту пятницу, 20 января, звезда телеканала ТНТ, поющая телеведущая Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Теледиве исполнилось 37 лет. В числе публично поздравивших Ольгу Бузову с ее личным праздником — директор канала ТНТ Тина Канделаки.

Медиаменеджер обратилась к Ольге Бузовой в своем микроблоге, восхитившись ее талантами и высокой работоспособностью.