«Последний проект, в котором ты снимаешься на ТНТ»: Тина Канделаки сделала заявление о карьере Ольги Бузовой

В эту пятницу, 20 января, звезда телеканала ТНТ, поющая телеведущая Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Теледиве исполнилось 37 лет. В числе публично поздравивших Ольгу Бузову с ее личным праздником — директор канала ТНТ Тина Канделаки.
Медиаменеджер обратилась к Ольге Бузовой в своем микроблоге, восхитившись ее талантами и высокой работоспособностью.
«Последний проект, в котором ты снимаешься на канале ТНТ, наша большая премьера — «Конфетка», где ты с сорванным голосом досидела до конца и отработала на 5+, что говорит только о том, что для тебя работа — это жизнь», — написала Тина Канделаки.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В финале поста Тина Канделаки назвала Ольгу Бузову королевой и пообещала, что вместе со всей страной обязательно отыщет для нее принца.
«Очень тяжело выбрать такую женскую судьбу — отдаться работе. Поэтому в день твоего рождения я желаю тебе закрепить твой успех на сцене, который максимально важен для тебя, но все же не забывать о той маленькой девочке, которая живет внутри тебя и ждет принца, которого, я уверена, мы всей страной тебе все-таки обязательно найдем! С днем рождения, Королева!» — заключила Тина Канделаки.