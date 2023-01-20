«Это немного пошло»: Роберт Паттинсон признался, какой его любимый запах

В новом интервью популярного голливудского актера Роберта Паттинсона спросили, какой его любимый запах. 36-летний киногерой отметил, что это ароматы, напоминающие ему о его девушке.

«Я имею в виду, это немного пошло — если вы влюблены в кого-то, то его запах становится для вас очень особенным… Так что да, что-то вроде «подружка в халате», — рассказал Роберт о своем любимом запахе британскому журналу Evening Standard.

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Напомним, с 2018 года красавчик из «Сумерек» начал встречаться с британской актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус. Девушка на пять лет младше Паттинсона, на ее счету более двадцати фильмов, а том числе «Мир будущего» и «Нация убийц».