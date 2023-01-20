«Без иллюзий и розовых очков»: Ольга Бузова рассказала, как чувствует себя в 37 лет

20 января отмечает свой день рождения певица и телеведущая Ольга Бузова. В 2023 году ей исполнилось 37 лет.

Еще около полуночи звезда написала в социальной сети, как она себя чувствует в этом возрасте.

«Вот и настал этот день. Время, когда ты осознанно живешь, без иллюзий и розовых очков, ставишь цели и добиваешься их, самостоятельно выстраивая свою жизнь», — поприветствовала Ольга свою взрослость.

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