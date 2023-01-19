Будет зарабатывать на чужбине: Ургант покидает страну вслед за Познером

Иван Ургант готовится покинуть страну, чтобы зарабатывать на чужбине. Поскольку его передача «Вечерний Ургант» на Первом канале уже почти год не выходит в эфир, шоумен вынужден искать пути доходов, когда сытные новогодние корпоративы позади. Известно, что телеведущий выступит на Кипре. И компанию ему составит не кто иной, как другой уехавший из страны журналист – Владимир Познер.
Информация о грядущем выступлении в Лимассоле появилась на сайте Cyprus Butterfly. Концерт Познера и Урганта пройдет 23 февраля на местной площадке, и билеты стоимостью от 50 до 350 евро расходятся достаточно быстро.
Добавим, что о местонахождении Познера было давно ничего неизвестно. Однако, накануне он обнаружился в Лос-Анджелесе, в компании коллеги Леонида Ярмольника.
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