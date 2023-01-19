Будет зарабатывать на чужбине: Ургант покидает страну вслед за Познером

Информация о грядущем выступлении в Лимассоле появилась на сайте Cyprus Butterfly. Концерт Познера и Урганта пройдет 23 февраля на местной площадке, и билеты стоимостью от 50 до 350 евро расходятся достаточно быстро.

Добавим, что о местонахождении Познера было давно ничего неизвестно. Однако, накануне он обнаружился в Лос-Анджелесе, в компании коллеги Леонида Ярмольника.

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