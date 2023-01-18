Худяков осудил Гальцева за поддержку Пугачевой: Галкин* всех рассорил

Гальцев считает, что так народная артистка показала верность своему супругу. И она является примером для других жен.

Политик Роман Худяков осудил такую поддержку, он напомнил, что столь же непростительную ошибку недавно совершил и музыкант Гарик Сукачев, восхитившийся Аллой Пугачевой.

«А разве по-настоящему хорошая жена не вправит плохому мужу мозги?! Муж — голова. Жена — шея», — высказался в соцсетях Худяков.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.